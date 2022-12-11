Путін може втратити підтримку провоєнної спільноти через нездатність виконати обіцянку "захистити" Донбас, - ISW

Керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський військовий злочинець Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг "захистити" Донбас, що було визначено однієї з цілей "СВО".

"Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід "спецоперації" як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною", - вказують у звіті ISW.

Фахівці навели й слова іншого російського бойовика Олександра Ходаковського, який говорив, що тривале правління Путіна "не було повністю успішним". Він також висловся про корупцію в РФ і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити, лише усунувши з посади начальника Генштабу Валерія Герасимова (чого Путін ще офіційно не зробив).

Окрім цього, військовий злочинець звинуватив російські війська у тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони Донецька.

"Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися довкола Путіна раніше, вірячи, що його війна - як мінімум - призведе до російської окупації Донбасу", - пояснюють в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики додають, що російський диктатор не стримав обіцянки "захистити" людей на Донбасі та не досяг локальних військових цілей у регіоні.

"Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси", - підсумували в ISW.

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