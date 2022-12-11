Путин может потерять поддержку провоенного сообщества из-за неспособности выполнить обещание "защитить" Донбасс, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин может потерять поддержку провоенного сообщества из-за того, что войска РФ не смогли вытеснить украинские силы из артиллерийской зоны временно оккупированного Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский военный преступник Игорь Гиркин прямо подверг критике своего диктатора за то, что тот не смог "защитить" Донбасс, что было определено одной из целей "СВО".

"Гиркин, в частности, отреагировал на то, что президент РФ охарактеризовал ход "спецоперации" как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны России считают войну успешной", - указывают в отчете ISW.

Специалисты привели и слова другого российского боевика Александра Ходаковского, говорившего, что длительное правление Путина "не было полностью успешным". Он также высказался о коррупции в РФ и подчеркнул, что такое положение дел невозможно изменить только устранив с должности начальника Генштаба Валерия Герасимова (чего Путин еще официально не сделал).

Кроме того, военный преступник обвинил российские войска в том, что они не вели контрбатарейный огонь во время обороны Донецка.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные наступления на Путина могут отражать разногласия между провоенным сообществом и президентом России. Они давно предупреждали Кремль о недостатках его военной кампании, но сплотились вокруг Путина раньше, веря, что его война - как минимум - приведет к российской оккупации Донбасса”, - объясняют в Институте изучения войны.

В то же время, аналитики добавляют, что российский диктатор не сдержал обещания "защитить" людей на Донбассе и не достиг локальных военных целей в регионе.

"Условия, которые Путин выдвигает для длительной войны, могут еще больше подвергнуть сомнению его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы", - подытожили в ISW.

Основные выводы: