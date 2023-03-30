Путін може відвідати Туреччину у квітні, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття або він може відвідати церемонію в режимі онлайн", - сказав Ердоган.

За його словами, Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня, щоб взяти участь у відкритті першої побудованої "Росатомом" атомної електростанції "Аккую". В той же час, Ердоган не виключив, що запланована зустріч може відбутися в онлайн-режимі.

Раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед обговорюваних тем була і Україна.

Нагадаємо, перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомляв, що провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі два дні.

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