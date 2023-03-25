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Ердоган зідзвонився з Путіним, згадували і про Україну

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Анкара, Субота 25 березня 2023 13:57
Ердоган зідзвонився з Путіним, згадували і про Україну Фото: турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед обговорюваних тем була й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що сторони також обговорювали "зернову угоду". Під час розмови Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".

"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів", - передають турецькі ЗМІ.

Нагадаємо, перед цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомляв, що провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі два дні.

Детальніше про позицію Анкари в російсько-українській війні та чому її слід розглядати як партнера, але не безумовного союзника Києва - писало РБК-Україна в матеріалі.

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