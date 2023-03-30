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Путин может посетить Турцию в апреле, - Эрдоган

Фото: Путин может посетить Турцию в апреле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию в следующем месяце.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Путин может прилететь в Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии первой построенной "Росатомом" атомной электростанции "Аккую". В то же время, Эрдоган не исключил, что запланированная встреча может пройти в онлайн-режиме.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия, или он может посетить церемонию в режиме онлайн", - сказал Эрдоган.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.

Напомним, перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Детальнее о позиции Анкары в российско-украинской войне и почему ее следует рассматривать как партнера, но не безусловного союзника Киева - писало РБК-Украина в материале.

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Реджеп Тайип Эрдоган