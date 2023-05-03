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Путін може приїхати на саміт БРІКС. У ПАР шукають варіанти для "імунітету"

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

У ПАР розглядають можливість внесення законопроекту, який надасть президенту Росії Володимиру Путіну "імунітет" від судового переслідування, якщо він приїде до Південної Африки для участі у саміті БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції та виправних установ південноафриканської республіки Рональда Ламоли.

Ламола сказав, що вони розглядають кілька варіантів дій у зв'язку з можливим візитом Путіна.

"Ми розглядаємо всі варіанти щодо цього, у тому числі розгляд законопроекту, який може внести поправки до реалізації Закону, щоб зробити його відповідним до міжнародного звичайного права, такого як те, що практикується у Великій Британії та Голландії, де виконавча влада має владу. вийти чи призупинити виконання закону, якщо продовження його виконання не відповідає національним інтересам", - сказав він.

Ламола, який у вівторок проводив брифінг для членів портфельного комітету з питань правосуддя та виправних установ, також розкритикував "подвійні стандарти, що застосовуються Міжнародним кримінальним судом (МКС) при переслідуванні людей".

Він зазначив, що Ізраїль роками чинив порушення прав людини щодо палестинців, але МКС не звинуватив жодного лідера Ізраїлю. За його словами, війна в Україні розпочалася у лютому минулого року, але вже було знайдено ресурси для судового переслідування Путіна.

"Ми закликаємо до справедливості. Я вірю, що навіть члени цього комітету хочуть бачити справедливість, що коли застосовується закон, він застосовується справедливо, однаково і без жодних очей. Ми вважаємо, що верховенство закону підривається, коли закон застосовується вибірково", - сказав Ламола.

Як повідомлялось, Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.

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Володимир Путін