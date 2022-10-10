Путін може обговорити з Ердоганом можливі переговори РФ із Заходом, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу, які, зокрема, стосуватимуться України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова у коментарі російським ЗМІ.

"Питання про можливість переговорів Росії зі США, Францією, Німеччиною та Великою Британією цілком може бути обговорено з Ердоганом", - заявив він.

Це питання лідери двох країн можуть обговорити під час зустрічі в Астані. Коли саме вона може відбутися, не повідомляється.

Про які переговори йдеться

Минулого тижня радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що російський президент Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Вона нібито частково стосуватиметься України.

Пізніше турецькі ЗМІ написали, що Анкара хоче організувати переговори між країнами Заходу та Росією та відповідну пропозицію вже передано Вашингтону. США у свою чергу нібито "позитивно прокоментували" такий крок.

Крім того, турецький лідер Ердоган вважає, що "найгірший світ в Україні кращий за війну" .

При цьому президент України Володимир Зеленський у відповідь на інформацію про переговори заявив, що Росія не хоче миру з Україною. За його словами, доказом цього є постійні обстріли українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні.