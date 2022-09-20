Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім

Салліван нагадав, що українські військові останніми днями провели успішний контрнаступ на сході. За його словами, враховуючи успіхи ЗСУ, Путін "може перебувати на порозі ухвалення двох рішень".

Радник Байдена пояснив, що одним із таких рішень є підготовка до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України, які є порушенням українського суверенітету.

"Росія поспішає провести ці референдуми у відповідь на успіхи України на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів", - наголосив Салліван.