Путін може не дожити до кінця війни. Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ

Російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. У Росії вже йдуть дискусії, хто може замінити очільника Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в інтерв'ю The Drive.

Начальник військової розвідки вважає, що зараз немає шансів для державного перевороту в Росії, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.

Нагадаємо, за словами Буданова, українські військові можуть піти у наступ на Крим вже наступного року.

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