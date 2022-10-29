UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін може не дожити до кінця війни. Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. У Росії вже йдуть дискусії, хто може замінити очільника Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в інтерв'ю The Drive.

"

Начальник військової розвідки вважає, що зараз немає шансів для державного перевороту в Росії, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.

"

Нагадаємо, за словами Буданова, українські військові можуть піти у наступ на Крим вже наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило БудановГлавное управление разведкиВолодимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в Україні