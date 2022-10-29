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Путин может не дожить до конца войны. Разведка оценила возможность переворота в РФ

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны в Украине. В России уже идут дискуссии, кто может заменить главу Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова в интервью The Drive.

"

Начальник военной разведки считает, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.

"

Напомним, по словам Буданова, украинские военные могут пойти в наступление на Крым уже в следующем году.

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Кирилл БудановГлавное управление разведкиВладимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в Украине