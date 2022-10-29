Путін може не дожити до кінця війни. Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ

Російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. У Росії вже йдуть дискусії, хто може замінити очільника Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в інтерв'ю The Drive.

" Навряд чи він (Путін - ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", - сказав Буданов.

При цьому він відмовився називати ймовірних наступників Путіна. За словами Буданова, населення Росії підтримує дії глави Кремля стосовно війни проти України.

"Населення Російської Федерації підтримуватиме владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації. І коли Росія програє, вони відразу почнуть говорити, що не мають до цього відношення і що їхні лідери були неправі", - підкреслив він.

Начальник військової розвідки вважає, що зараз немає шансів для державного перевороту в Росії, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.