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Путін може не дожити до кінця війни. Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ

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Київ, Субота 29 жовтня 2022 13:57
Путін може не дожити до кінця війни. Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. У Росії вже йдуть дискусії, хто може замінити очільника Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в інтерв'ю The Drive.

"Навряд чи він (Путін - ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", - сказав Буданов.

При цьому він відмовився називати ймовірних наступників Путіна. За словами Буданова, населення Росії підтримує дії глави Кремля стосовно війни проти України.

"Населення Російської Федерації підтримуватиме владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації. І коли Росія програє, вони відразу почнуть говорити, що не мають до цього відношення і що їхні лідери були неправі", - підкреслив він.

Начальник військової розвідки вважає, що зараз немає шансів для державного перевороту в Росії, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.

"Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що за ним (Путіним -ред.) стоїть якась хороша людина, але хто б не прийшов до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено", - додав Буданов.

Нагадаємо, за словами Буданова, українські військові можуть піти у наступ на Крим вже наступного року.

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