Путин может не дожить до конца войны. Разведка оценила возможность переворота в РФ

Российский диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны в Украине. В России уже идут дискуссии, кто может заменить главу Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова в интервью The Drive.

" Вряд ли он (Путин - ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", - сказал Буданов.

При этом он отказался называть вероятных преемников Путина. По словам Буданова, население России поддерживает действия главы Кремля по поводу войны против Украины.

"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", - подчеркнул он.

Начальник военной разведки считает, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.