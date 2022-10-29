Путин может не дожить до конца войны. Разведка оценила возможность переворота в РФ
Российский диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны в Украине. В России уже идут дискуссии, кто может заменить главу Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова в интервью The Drive.
"Вряд ли он (Путин - ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", - сказал Буданов.
При этом он отказался называть вероятных преемников Путина. По словам Буданова, население России поддерживает действия главы Кремля по поводу войны против Украины.
"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", - подчеркнул он.
Начальник военной разведки считает, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.
"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным - ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", - добавил Буданов.
Напомним, по словам Буданова, украинские военные могут пойти в наступление на Крым уже в следующем году.
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