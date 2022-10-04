Путін може бути досить небезпечним і безрозсудним, якщо його загнати в кут, - ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент РФ Володимир Путін може бути досить небезпечним і безрозсудним, якщо його загнати в кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Путін має бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, а й тим, що відбувається вдома та у світі", - заявив Бернс.

За словами директора ЦРУ, Китай відмовився надати військову допомогу, яку Путін просив, хоча у лютому заявляв Пекіну про безмежну дружбу. Зростаючі виклики перед Росією залишають Путіну менше варіантів, що робить його потенційно небезпечнішим.

"Путін, загнаний у кут, Путін, який почувається спиною до стіни, може бути досить небезпечним і безрозсудним", - додав директор ЦРУ.