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Путін може або здатись, або повторити долю Гітлера, - Кислиця в ООН

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновський

Російський диктатор Володимир Путін закінчить або тим, що здасться, або ж повторить долю Адольфа Гітлера, який покінчив життя самогубством.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", - сказав Кислиця.

Також він зазначив, що Україна не припинить свою боротьбу, поки "кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений", а Росія не зазнає воєнної поразки.

Раніше Кислиця заявив, що Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.

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