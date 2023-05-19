Путін може або здатись, або повторити долю Гітлера, - Кислиця в ООН

Російський диктатор Володимир Путін закінчить або тим, що здасться, або ж повторить долю Адольфа Гітлера, який покінчив життя самогубством.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", - сказав Кислиця.

Також він зазначив, що Україна не припинить свою боротьбу, поки "кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений", а Росія не зазнає воєнної поразки.