Путин может либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера, - Кислица в ООН

Российский диктатор Владимир Путин покончит либо сдающимся, либо повторит судьбу Адольфа Гитлера, покончившего жизнь самоубийством.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", - сказал Кислица.
Также он отметил, что Украина не прекратит свою борьбу, пока "каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет уволен", а Россия не потерпит военного поражения.
Ранее Кислица заявил, что Россия созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.