Путин может либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера, - Кислица в ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Также он отметил, что Украина не прекратит свою борьбу, пока "каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет уволен", а Россия не потерпит военного поражения.

"У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", - сказал Кислица.

Ранее Кислица заявил, что Россия созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине.

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