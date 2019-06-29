Путин и Меркель договорились продолжить работу в нормандском формате

Президент России Владимир Путин во время брифинга по завершению саммита G20 в Осаке заявил о договоренности с канцлером Германии Ангелой Меркель о продолжении работы в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, вопрос продолжения сотрудничества по решению ситуации в Украине в нормандском формате поднимался во время сегодняшней встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Да мы говорили об этом. Договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - заявил он.

Российский президент отметил, что необходимо "использовать все инструменты" для урегулирования ситуации на востоке Украины. Он отметил, что готов к проведению консультаций с другими участниками нормандского формата.

"Необходимо согласовать сроки, в каком порядке будем проводить консультации - вдвоем, втроем, а потом соберемся вчетвером. Об этом должны договориться наши помощники и внешнеполитические ведомства", - добавил Путин.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии предложил провести в июле встречу в нормандском формате.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.

Отметим, в последний раз лидеры стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и Россия) проводили встречу в 2016 году в Берлине.