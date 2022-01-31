Путин и Макрон второй раз за неделю говорили об Украине

Президенты Франции и Российской Федерации Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры. Говорили об Украине и "гарантиях безопасности".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сайта президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отмечается, что стороны подняли вопрос о ситуации вокруг Украины и так называемых "гарантиях безопасности" от Российской Федерации.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - пишет пресс-служба президента России.