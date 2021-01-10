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Путин и Макрон обсудили Карабах

Москва, Воскресенье 10 января 2021 15:03
Путин и Макрон обсудили Карабах
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

"Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.

Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отметим, трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства.

Ранее Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в ходе последней войны за Нагорный Карабах. Процесс опознания тел еще продолжается.

Также сообщалось, что мониторинговый центр по Карабаху заработает в течение первых двух недель января.

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Новости Украины В мире Владимир ПутинЭммануэль Макрон

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