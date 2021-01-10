Путін і Макрон обговорили Карабах

Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin ru)

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Вони обговорили тристоронню зустріч лідерів РФ, Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

Макрон висловив підтримку зусиллям Росії по сприянню врегулювання нагірнокарабахського конфлікту.

"Акцентована важливість невідкладного надання гуманітарної допомоги постраждалому від бойових зіткнень населенню - в тому числі по лінії профільних міжнародних організацій", - зазначили в прес-службі.

Також Путін і Макрон привітали один одного з різдвяними та новорічними святами і домовилися про продовження контактів на різних рівнях.

Зазначимо, тристоронні переговори президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна пройдуть у понеділок, 11 січня, в Москві за ініціативою глави російської держави.

Раніше Вірменія підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців в ході останньої війни за Нагірний Карабах. Процес упізнання тіл ще триває.

Також повідомлялося, що моніторинговий центр з Карабаху запрацює протягом перших двох тижнів січня.