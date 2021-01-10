Путін і Макрон обговорили Карабах

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Вони обговорили тристоронню зустріч лідерів РФ, Азербайджану та Вірменії.
Про це повідомила прес-служба Кремля.
Макрон висловив підтримку зусиллям Росії по сприянню врегулювання нагірнокарабахського конфлікту.
"Акцентована важливість невідкладного надання гуманітарної допомоги постраждалому від бойових зіткнень населенню - в тому числі по лінії профільних міжнародних організацій", - зазначили в прес-службі.
Також Путін і Макрон привітали один одного з різдвяними та новорічними святами і домовилися про продовження контактів на різних рівнях.
Зазначимо, тристоронні переговори президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна пройдуть у понеділок, 11 січня, в Москві за ініціативою глави російської держави.
Раніше Вірменія підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців в ході останньої війни за Нагірний Карабах. Процес упізнання тіл ще триває.
Також повідомлялося, що моніторинговий центр з Карабаху запрацює протягом перших двох тижнів січня.