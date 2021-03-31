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Путин, Макрон и Меркель активизируют работу нормандских советников, - Кремль

Автор: РБК-Украина

На вчерашней конференции президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон из-за обострения на Донбассе договорились активизировать работу политических советников в нормандском формате. При этом от Путина не требовали взять обязательство по стабилизации перемирия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, видеоконференция не была подменой минского формата, поскольку кроме Украины обсуждались и другие вопросы.

"Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата… Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что стороны согласны с необходимостью проведения нормандского саммита, но сначала "нужно выполнить парижские договоренности". Также Путин, Макрон и Меркель договорились активизировать работу политических советников "нормандской четверки".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин на этих переговорах, которые прошли без Украины, обвинил Киев в якобы эскалации ситуации на Донбассе.

Украинская сторона уже отреагировала на то, что Донбасс обсуждали в формате Россия-Германия-Франция, и заявила о том, что сдвиги в мирном процессе невозможны без привлечения всех сторон нормандского формата.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияНормандский формат
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