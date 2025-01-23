Путін має заслужити зустріч із Трампом, - глава МЗС Польщі

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом заздалегідь дасть главі Кремля хибне уявлення про свою важливість. Він має її спершу заслужити.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Сікорський привітав той факт, що Трамп вимагає саме в Путіна змінити позицію, а не в України.

"Але є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації, виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Я скептично налаштований, аби дарувати Путіну зустріч (з Трампом - ред.) заздалегідь", - сказав польський міністр.

Він зазначиі, що президент США - це лідер вільного світу, тоді як Путін - маргінал і військовий злочинець, обвинувачений у викраденні українських дітей.

"Я б порадив, щоб Путін заслужив право на зустріч. Якщо це станеться рано, це вознесе його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення", - наголосив Сікорський.