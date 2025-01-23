Путин должен заслужить встречу с Трампом, - глава МИД Польши

Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом заранее даст главе Кремля ложное представление о своей важности. Он должен ее сначала заслужить.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Сикорский приветствовал тот факт, что Трамп требует именно у Путина изменить позицию, а не у Украины.

"Но есть один совет, который я хотел бы дать администрации, исходя из опыта страны, которая предупреждала остальной мир о Путине. Он следующий: это не тот Путин, которого Трамп знал во время своей первой каденции. Я скептически настроен, чтобы дарить Путину встречу (с Трампом - ред.) заранее", - сказал польский министр.

Он отметил, что президент США - это лидер свободного мира, тогда как Путин - маргинал и военный преступник, обвиняемый в похищении украинских детей.

"Я бы посоветовал, чтобы Путин заслужил право на встречу. Если это произойдет рано, это вознесет его над его важностью и даст ему ложное представление", - подчеркнул Сикорский.