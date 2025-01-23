Путин должен заслужить встречу с Трампом, - глава МИД Польши
Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом заранее даст главе Кремля ложное представление о своей важности. Он должен ее сначала заслужить.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Сикорский приветствовал тот факт, что Трамп требует именно у Путина изменить позицию, а не у Украины.
"Но есть один совет, который я хотел бы дать администрации, исходя из опыта страны, которая предупреждала остальной мир о Путине. Он следующий: это не тот Путин, которого Трамп знал во время своей первой каденции. Я скептически настроен, чтобы дарить Путину встречу (с Трампом - ред.) заранее", - сказал польский министр.
Он отметил, что президент США - это лидер свободного мира, тогда как Путин - маргинал и военный преступник, обвиняемый в похищении украинских детей.
"Я бы посоветовал, чтобы Путин заслужил право на встречу. Если это произойдет рано, это вознесет его над его важностью и даст ему ложное представление", - подчеркнул Сикорский.
Трамп хочет встретиться с Путиным
Напомним, вчера, 22 января, президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.
Трамп призвал Россию заключить "сделку" об окончании войны в Украине в ближайшее время. В противном случае он пригрозил ввести большие пошлины и санкции.
Также ранее стало известно, что команда Трампа готовится к переговорам и встрече с Путиным для прекращения войны против Украины. Добавим, в Кремле также заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.
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