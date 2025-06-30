Путін має відповісти: Німеччина закликала ЄС і США ухвалити 18-й пакет санкцій проти РФ

Україна захищає не лише свій суверенітет, а й свободу всієї Європи, включно з Німеччиною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
З його словами, Берлін підтримує Київ незалежно від обставин і надалі готовий шукати правильні відповіді на всі виклики разом з українськими партнерами.
"Ми знаємо, що ви захищаєте не лише свободу України, але й Європи, а отже, і Німеччини. Тому ми підтримуємо вас - незалежно від того, з якою ситуацією стикнемося", - наголосив Вадефуль.
Він також підкреслив важливість тиску на Росію задля просування до перемир’я та початку мирних переговорів. Вадефуль подякував Україні за готовність до діалогу та зазначив, що саме Москва зволікає з діями, і це є неприйнятним для міжнародної спільноти.
"Ви абсолютно правильно підмітили: потрібно посилити тиск на Росію. Ми вдячні за вашу готовність, бо Росія затягує процес, і ми не можемо з цим миритися", - сказав міністр.
Окремо Вадефуль згадав про 18-й санкційний пакет ЄС проти РФ. За його словами, Берлін працює над тим, щоб цей пакет був максимально ефективним, а також закликає Сполучені Штати долучитися до нових обмежень.
"Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів і наших американських колег у необхідності ефективного санкційного тиску", - зазначив він.
Він також заявив, що президент Росії Володимир Путін має усвідомлювати відповідальність за свої дії.
"Путін має знати: якщо він робить щось погано - це не залишиться без наслідків. Чим чіткіше ми це формулюємо, тим краще", - підсумував глава МЗС Німеччини
Раніше ми писали про те, що Євросоюз не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини. Цей пакет був направлений на енергетичні доходи Москви, банки і військову промисловість.
За даними джерел РБК-Україна в Брюсселі, ЄС ймовірно вдасться переконати прем'єра Словаччини Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій протягом липня.
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