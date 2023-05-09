Путін має намір використати парад 9 травня для демонстрації свого впливу в Азії, - ISW
Президент РФ Володимир Путін намагається використати парад Перемоги у Москві, щоб продемонструвати свій вплив у Центральній Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Повідомляється, що президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану візьмуть участь у параді у Москві 9 травня.
Експерти ISW зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів, деякі послалися на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу.
Запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля у цьому напрямку. Повідомляється, що Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви для участі у святкуваннях.
Ключові висновки ISW:
- У ніч із 7 на 8 травня російські війська завдали великомасштабного ракетно-авіаційного удару по території України.
- Високопоставлені українські офіційні особи зазначили, що ЗСУ можуть готуватися до проведення контрнаступних операцій у травні чи червні.
- Окуповане Росією Придністров'я закликало Кремль збільшити кількість своїх миротворців у регіоні, які, ймовірно, підтримають зусилля Кремля щодо дестабілізації Молдови.
- Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.
- Станом на 8 травня російські війська трохи просунулися в межах Бахмуту Донецької області.
- Російські війська продовжили оборонні операції на півдні України.
- Російська окупаційна влада продовжувала насильницьку евакуацію мирних жителів із тилових районів Херсонської та Запорізької областей.
Раніше ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 травня приїхав до Москви. Він стане не єдиним лідером, який відвідає столицю країни-агресора.
Також раніше британська розвідка пояснила, чому в Росії скасовують паради 9 травня. Ймовірно, керівництво РФ починає все більше відчувати загрозу через атаки безпілотників.
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