Путін має намір використати парад 9 травня для демонстрації свого впливу в Азії, - ISW

Президент РФ Володимир Путін намагається використати парад Перемоги у Москві, щоб продемонструвати свій вплив у Центральній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану візьмуть участь у параді у Москві 9 травня.

Експерти ISW зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів, деякі послалися на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу.

Запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля у цьому напрямку. Повідомляється, що Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви для участі у святкуваннях.

Ключові висновки ISW: