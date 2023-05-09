Путин намерен использовать парад 9 мая для демонстрации своего влияния в Азии, - ISW

Президент РФ Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая.

Эксперты ISW отмечают, что ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов, при этом некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.

Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля в этом направлении. Сообщается, что Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в празднованиях.

Ключевые выводы ISW: