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Путин намерен использовать парад 9 мая для демонстрации своего влияния в Азии, - ISW

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Москва, Вторник 09 мая 2023 02:57
Путин намерен использовать парад 9 мая для демонстрации своего влияния в Азии, - ISW Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая.

Эксперты ISW отмечают, что ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов, при этом некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.

Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля в этом направлении. Сообщается, что Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в празднованиях.

Ключевые выводы ISW:

  • В ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли крупномасштабный ракетно-авиационный удар по территории Украины.
  • Высокопоставленные украинские официальные лица отметили, что ВСУ могут готовиться к проведению контрнаступательных операций в мае, или июне.
  • Оккупированное Россией Приднестровье призвало Кремль увеличить количество своих миротворцев в регионе, которые, вероятно, поддержат усилия Кремля по дестабилизации Молдовы.
  • Российские войска нанесли ограниченные наземные удары на линии Купянск — Сватово — Кременная.
  • По состоянию на 8 мая российские войска незначительно продвинулись в пределах Бахмута Донецкой области.
  • Российские войска продолжили оборонительные операции на юге Украины.
  • Российские оккупационные власти продолжали насильственную эвакуацию мирных жителей из тыловых районов Херсонской и Запорожской областей.

Ранее мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая приехал в Москву. Он станет не единственным лидером, который посетит столицу страны-агрессора.

Также ранее британская разведка объяснила, почему в России отменяют парады 9 мая. Вероятно, руководство РФ начинает все больше ощущать угрозу из-за "атак" беспилотников.

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