Лукашенко приїхав на парад до Путіна: хто ще відвідає диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 8 травня, приїхав до Москви. Він стане не єдиним лідером, який відвідає столицю країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".

Видання опублікувало відео, на якому можна побачити, що Лукашенко приземлився у Москві на своєму літаку. При цьому раніше у мережі з'являлася інформація про те, що лідер білоруського режиму може проігнорувати парад до 9 травня у Мінську.

Але гостем російського диктатора Володимира Путіна на параді буде не лише самопроголошений президент РБ. Свої візити також анонсували:

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров.

Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).