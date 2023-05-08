Лукашенко приїхав на парад до Путіна: хто ще відвідає диктатора
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 8 травня, приїхав до Москви. Він стане не єдиним лідером, який відвідає столицю країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".
Видання опублікувало відео, на якому можна побачити, що Лукашенко приземлився у Москві на своєму літаку. При цьому раніше у мережі з'являлася інформація про те, що лідер білоруського режиму може проігнорувати парад до 9 травня у Мінську.
Але гостем російського диктатора Володимира Путіна на параді буде не лише самопроголошений президент РБ. Свої візити також анонсували:
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
- президент Киргизстану Садир Жапаров.
Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці у Києві посилено патрулюють вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.
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