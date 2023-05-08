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Лукашенко приїхав на парад до Путіна: хто ще відвідає диктатора

Новость на русском →
Москва, Понеділок 08 травня 2023 20:01
Лукашенко приїхав на парад до Путіна: хто ще відвідає диктатора Фото: російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 8 травня, приїхав до Москви. Він стане не єдиним лідером, який відвідає столицю країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".

Видання опублікувало відео, на якому можна побачити, що Лукашенко приземлився у Москві на своєму літаку. При цьому раніше у мережі з'являлася інформація про те, що лідер білоруського режиму може проігнорувати парад до 9 травня у Мінську.

Але гостем російського диктатора Володимира Путіна на параді буде не лише самопроголошений президент РБ. Свої візити також анонсували:

  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров.

Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці у Києві посилено патрулюють вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.

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