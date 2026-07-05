Путін має конкретний дедлайн, до якого не сяде за стіл переговорів, - FT

Ставка Кремля на Вашингтон

За даними видання, російські переговірники заявили американській стороні, що для просування процесу США повинні змусити Київ погодитися на масштабні поступки.

Один із співрозмовників FT у Москві, який брав участь у закулісних переговорах щодо припинення війни, змалював логіку Кремля прямо.

"Поки що росіяни переважно вважають, що американці "віддадуть" нам Україну", - сказав співрозмовник.

Він додав, що російська сторона не демонструє готовності до жодних поступок з власного боку.

"Вони не натякають на жодні поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхня основа для переговорів по суті означає, що для переговорів немає жодної основи", - заявив він.

Коли можливі змістовні переговори

Українські високопосадовці, які брали участь у мирних переговорах, повідомили Financial Times, що тристоронній переговорний процес за посередництва США навряд чи відновиться до кінця літа.

За словами співрозмовника FT у Москві, зосередженість Кремля на максималістських цілях Путіна означає, що Росія навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах щонайменше до лютого 2027 року.

Позиція Путіна

Financial Times зазначає, що Путін не показав жодних ознак того, що останні кампанії України змусять його сісти за стіл переговорів.

Навпаки, він подвоїв зусилля, наполягаючи на тому, що Росія виграє війну і що її військові цілі все ще досяжні.