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Путін має конкретний дедлайн, до якого не сяде за стіл переговорів, - FT

22:05 05.07.2026 Нд
2 хв
У Кремлі розраховують, що Білий дім зробить за них найважчу роботу з Києвом
aimg Валерія Абабіна
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Росія не демонструє готовності до змістовних мирних переговорів щодо України і розраховує тягнути процес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Ставка Кремля на Вашингтон

За даними видання, російські переговірники заявили американській стороні, що для просування процесу США повинні змусити Київ погодитися на масштабні поступки.

Один із співрозмовників FT у Москві, який брав участь у закулісних переговорах щодо припинення війни, змалював логіку Кремля прямо.

"Поки що росіяни переважно вважають, що американці "віддадуть" нам Україну", - сказав співрозмовник.

Він додав, що російська сторона не демонструє готовності до жодних поступок з власного боку.

"Вони не натякають на жодні поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхня основа для переговорів по суті означає, що для переговорів немає жодної основи", - заявив він.

Коли можливі змістовні переговори

Українські високопосадовці, які брали участь у мирних переговорах, повідомили Financial Times, що тристоронній переговорний процес за посередництва США навряд чи відновиться до кінця літа.

За словами співрозмовника FT у Москві, зосередженість Кремля на максималістських цілях Путіна означає, що Росія навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах щонайменше до лютого 2027 року.

Позиція Путіна

Financial Times зазначає, що Путін не показав жодних ознак того, що останні кампанії України змусять його сісти за стіл переговорів.

Навпаки, він подвоїв зусилля, наполягаючи на тому, що Росія виграє війну і що її військові цілі все ще досяжні.

Нагадаємо, минулого тижня Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив про відмову вести переговори на умовах Києва, попри почастішання ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах у глибині території РФ.

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