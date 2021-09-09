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Путин и Лукашенко согласовали все 28 союзных программ. Их утвердят до конца года

Автор: Сергей Пышкин

В рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Владимира Путина, во время встречи с Лукашенко, им удалось согласовать все 28 союзных программ, которые будут приняты завтра в Минске. Уже в конце текущего года, заседание Высшего Государственного совета Союзного государства их утвердит.

"Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года", - заявил Путин.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путин