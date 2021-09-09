Путін та Лукашенко узгодили усі 28 союзних програм. Їх затвердять до кінця року

В рамках зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, сторони узгодили усі 28 союзних програм. Засідання Вищої державної ради Союзної держави заплановано провести до кінця 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

За словами Володимира Путіна, під час зустрічі з Лукашенко, їм вдалося узгодити усі 28 союзних програм, що будуть схвалені завтра у Мінську. Вже в кінці поточного року, засідання Вищої державної ради Союзної держави їх затвердить.

"Сьогодні узгоджені всі 28 програм, завтра вони будуть схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якого планується провести до кінця 2021 року", - заявив Путін.