Путин и Лукашенко не обсуждали слияние России и Беларуси в одно государство, - Кремль

В Кремле сообщили о вопросах, которые обсуждались во время встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и непризнанным Украиной президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вопрос слияния России и Беларуси в ходе встречи не обсуждался.

"Слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Песков.

В Кремле добавили, что переговоры между Путиным и Лукашенко были достаточно длительными и длились около четырех часов. При этом во время встречи обсуждались в основном "экономическое взаимодействие" между странами.