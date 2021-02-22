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Путін та Лукашенко вже шосту годину говорять в Сочі

Новость на русском → Сочі, Понеділок 22 лютого 2021 20:10
Путін та Лукашенко вже шосту годину говорять в Сочі Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (t.me/pul_1)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін досі проводить неформальну зустріч з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зустріч політиків в Сочі триває вже шість годин.

Про це повідомив наближений до оточення Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

За інформацією каналу, Путін та Лукашенко продовжують спілкуватися. За шість годин зустрічі, політики встигли покататися на лижах, разом пообідати, а також провели переговори перед пресою.

Про що зараз спілкуються Путін та Лукашенко, невідомо. Однак політики вже встигли розглянути питання економіки, співпраці між країнами, а також ситуацію з пандемією коронавірусу.

Фото: зустріч Лукашенка з Путіним (t.me/pul_1)

Нагадаємо, під час відкритої частини зустрічі з президентом РФ Лукашенко заявив, що "дорожні карти" щодо співпраці між Москвою та Мінськом готові до підписання.

Крім того, Лукашенко розповів, що вже до осені Білорусь планує отримати власну вакцину від коронавірусу.

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