Путин и Лукашенко проведут новую встречу

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.
Об этом сообщает РБК.
По словам Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.
"Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 22 апреля во второй половине дня.
В последний раз президенты проводили встречу в Сочи 22 февраля. Тогда они обсудили отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Напомним, Россия и Беларусь летом начнуть боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будуть проходить на одном из аэродромов Беларуси.
Отметим, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.