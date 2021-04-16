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Путин и Лукашенко проведут новую встречу

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.

Об этом сообщает РБК.

По словам Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.

"Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 22 апреля во второй половине дня.

В последний раз президенты проводили встречу в Сочи 22 февраля. Тогда они обсудили отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Напомним, Россия и Беларусь летом начнуть боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будуть проходить на одном из аэродромов Беларуси.

Отметим, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

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Новости Украины Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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