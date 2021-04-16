Путин и Лукашенко проведут новую встречу

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретяться в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.

По словам Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.

"Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 22 апреля во второй половине дня.

В последний раз президенты проводили встречу в Сочи 22 февраля. Тогда они обсудили отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.