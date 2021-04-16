Путін і Лукашенко проведуть нову зустріч

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський лідер Володимир Путін зустрінуться в Москві. Вони проведуть переговори 22 квітня.

За словами Лукашенка, потім Росія і Білорусь проведуть Форум регіонів в Підмосков'ї. Дату і конкретне місце він не назвав.

"Десь в кінці квітня, швидше за все 22-го, ми зустрінемося в Москві з президентом. Це буде така серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем", - сказав він.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч запланована на 22 квітня у другій половині дня.

Востаннє президенти проводили зустріч у Сочі 22 лютого. Тоді вони обговорили відносини в рамках Союзної держави і співпрацю в боротьбі з коронавірусом.