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Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО в Украине. Они затрагивали тему учений Альянса и его планы по строительству военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как отметила изданию пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, на встрече лидеров обсуждалась и международная повестка. Среди тем - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Евросоюза и США.

Путин и Лукашенко также обсудили Украину. "Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - добавила Эйсмонт.

По ее словам, переговоры президентов продолжались более 5 часов и спектр обсуждаемых вопросов "был самый широкий".

Напомним, накануне в оккупированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинНАТОУкраина