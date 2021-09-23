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Путин и Лукашенко тоже начинали свой путь с борьбы против олигархов, - Геращенко

Автор: Наталия Гурковская

Цель принятия закона об олигархах - давление на медиа-активы. Власть идет по пути России и Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко с трибуны Верховной рады.

"Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать возможности мне озвучить моих 12 поправок. Я имею на них право", - отмечает Геращенко.

Она также напомнила, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет путем Путина и Лукашенко", - резюмирует Геращенко.

Как сообщалось, ранее Ирина Геращенко заявляла, что статус олигарха в рамках закона о деолигархизации будет определяться оппозиционностью к власти.

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Ирина Геращенко