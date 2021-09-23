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Путін і Лукашенко теж починали свій шлях з боротьби з олігархами, - Геращенко

Автор: Наталія Гурковська

Мета прийняття закону про олігархів - тиск на медіа-активи. Влада йде шляхом Росії і Білорусь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко з трибуни Верховної ради.

"Я три роки займала посаду першої віце-спікерки українського парламенту і місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Я особисто звертаюся не голосувати зараз за приниження опозиції, щоб не давати можливості мені озвучити моїх 12 поправок. Я маю на них право", - наголошує Геращенко.

Вона також нагадала, з чого у 2000-х розпочав свій президентський шлях Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

"З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка", - резюмує Геращенко.

Як повідомлялося, раніше Ірина Геращенко заявляла, що статус олігарха в рамках закону про деолігархізацію буде визначатися опозиційністю до влади.

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Ірина Геращенко