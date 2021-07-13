Путин и Лукашенко договорились о кредитах и цене на газ для Беларуси

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, переговоры Путина и Лукашенко продолжались более пяти часов. Лидеры подвели итоги обсуждений, имевших место в российско-белорусских комиссиях высокого уровня и выработали программу действий в ряде сфер, включая налоги, таможню, энергетику.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России.

"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", - добавил Песков.