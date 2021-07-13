RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін і Лукашенко домовилися про кредити і ціну на газ для Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року. Крім того, Москва виділить Мінську кредит в якості компенсації податкового маневру Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі в 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року", - цитує ТАСС Пєскова.

За його словами, переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин. Лідери підбили підсумки обговорень, що мали місце в російсько-білоруських комісіях високого рівня і виробили програму дій у ряді сфер, включаючи податки, митницю, енергетику.

Крім того, Путін і Лукашенко домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром в Росії.

"Домовилися про обсяги кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром в Росії", - додав Пєсков.

Зазначимо, так званий "податковий маневр" передбачає поступове зниження експортного мита на нафту і підвищення податку на видобуток корисних копалин. Вітчизняним виробникам збитки від податкового маневру російська влада компенсує. В результаті для Білорусі зросте ціна імпортованої з Росії нафти до світового рівня, що зробить невигідним для Мінська реекспорт нафтопродуктів.

Влада Білорусі оцінила збитки від податкового маневру Росії на найближчі три роки в 11 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяБілоруськредитЦіна на газ