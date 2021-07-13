Путін і Лукашенко домовилися про кредити і ціну на газ для Білорусі

"Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі в 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року", - цитує ТАСС Пєскова.

За його словами, переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин. Лідери підбили підсумки обговорень, що мали місце в російсько-білоруських комісіях високого рівня і виробили програму дій у ряді сфер, включаючи податки, митницю, енергетику.

Крім того, Путін і Лукашенко домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром в Росії.

"Домовилися про обсяги кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром в Росії", - додав Пєсков.