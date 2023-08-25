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Путін, якого розшукує суд у Гаазі, відмовився їхати в Індію на саміт G20

Москва, П'ятниця 25 серпня 2023 13:51
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Путін, якого розшукує суд у Гаазі, відмовився їхати в Індію на саміт G20 Фото: Путін більше нікуди не їздить (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Росії Володимир Путін не планує особисто бути присутнім на саміті G20 в Індії 9-10 вересня

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ні, таких планів у президента немає", - сказав Пєсков журналістам. Відповідаючи на запитання, чи візьме Путін участь у саміті з відео-зв'язку, представник Кремля зазначив, що формат уточнюватиметься.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей на окупованих територіях. Це означає, що він ризикує бути заарештованим під час поїздки за кордон.

Цього тижня він був присутній на зустрічі лідерів групи економік БРІКС, що розвиваються, в Південній Африці з відеозв'язку, а не особисто.

Крім того, величезна кількість дезінформації була про те, що нібито Путін у серпні збирається до Туреччини. Однак потім президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір сам відвідати Росію у вересні.

Арешт Путіна

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду. Після цього Путін не залишав територію РФ.

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ порушила близько 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує Міжнародний кримінальний суд Гааги.

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