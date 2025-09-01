Путін у Китаї зробив заяву про війну проти України

"Ми широко цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню "української кризи"", -- сказав він.

Путін також заявив, що дотримується позиції, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої.

"Розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також ідуть у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру "в Україні", - сказав Путін.

Путін заявив, що поінформує керівників ШОС про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він уже розповів про зустріч голові КНР Сі Цзіньпіну.