За словами Берлінської, раніше між українцями, білорусами та росіянами був інформаційний безвіз: росіяни забігали в український інформаційний простір, а українці ходили в російський віртуальний.

Тепер, на її думку, Путін не випадково ізолює інтернет і робить його суверенним. Роскомнагляд блокує навіть VPN, бо в Росії намагаються ізолювати колективний розум і "програмний код" своїх людей, щоб не впустити українців і не дати повернути росіян у реальність.

Якщо росіяни повернуться в реальність, для Путіна та його еліт це означатиме фізичну смерть, вважає Берлінська. Тому, за її словами, Кремль ізолює своє населення від іншої інформації та розуміння того, що відбувається у світі. Вона нагадала, що так само робив і Радянський Союз: була залізна завіса, а "Голос Америки" слухали на піратських радіохвилях.

Повернути росіян у реальність, на її думку, можливо, якщо цим займатися системно. Розв'язання цього завдання вона бачить у когнітивних технологіях, які називає "новими дронами" й у які вірить так само, як 12 років тому повірила в дрони. Дрон прилітає, уражає ворога, і це видно на FPV-картинці за 30 секунд. Когнітивна зброя працює складніше й довготерміновіше, місяцями, іноді роками, але дає вражаючі результати.

Системної державної роботи на цю тему в Україні, за словами Берлінської, немає. Вона порівняла ситуацію з дронами 2014 року: кілька десятків ентузіастів на всю країну, немає державної стратегії, немає грошей у галузі.

Берлінська закликає мілтек-компанії "скинутися на когнітив" і сподівається, що Brave1 відкриє окремий кластер і грантову програму для команд, які цим займаються. За її спостереженнями, ці теми добре бачать Хмара, Буданов і Федоров.

Завдання своєї команди Берлінська описала як створення прото-галузі: дерегуляція, допомога в створенні державної стратегії, залучення коштів, аналітика для єдиного вокабуляра та партнерства із західними країнами. Українці, за її словами, мають перевагу, бо краще за інших розуміють російський "програмний код".