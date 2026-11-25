По словам Берлинской, раньше между украинцами, белорусами и россиянами был информационный безвиз: россияне забегали в украинское информационное пространство, а украинцы ходили в российское виртуальное.

Теперь, по ее мнению, Путин не случайно изолирует Интернет и делает его суверенным. Роскомнадзор блокирует даже VPN, потому что в России пытаются изолировать коллективный ум и "программный код" своих людей, чтобы не впустить украинцев и не дать вернуть россиян в реальность.

Если россияне вернутся в реальность, для Путина и его элит это означает физическую смерть, считает Берлинская. Поэтому, по ее словам, Кремль изолирует свое население от другой информации и понимания того, что происходит в мире. Она напомнила, что так же поступал и Советский Союз: был железный занавес, а "Голос Америки" слушали на пиратских радиоволнах.

Вернуть россиян в реальность, по ее мнению, возможно если этим заниматься системно. Решение этой задачи она видит в когнитивных технологиях, которые называет "новыми дронами" и которые верит так же, как 12 лет назад поверила в дроны. Дрон прилетает, поражает врага, и это видно на FPV-картинке за 30 секунд. Когнитивное оружие работает сложнее и долгосрочнее, месяцами, иногда годами, но дает поразительные результаты.

Системной государственной работы по этой теме в Украине, по словам Берлинской, нет. Она сравнила ситуацию с дронами 2014: несколько десятков энтузиастов на всю страну, нет государственной стратегии, нет денег в отрасли.

Берлинская призывает милтек-компании "скинуться на когнитив" и надеется, что Brave1 откроет отдельный кластер и грантовую программу для занимающихся этим команд. По ее наблюдениям, эти темы хорошо видят Облако, Буданов и Федоров.

Задачу своей команды Берлинская описала как создание протоотрасли: дерегуляция, помощь в создании государственной стратегии, привлечение средств, аналитика для единого вокабуляра и партнерства с западными странами. Украинцы, по ее словам, имеют преимущество, потому что лучше других понимают российский "программный код".