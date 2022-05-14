Путин не изменил своих намерений по поводу войны в Украине, - Шольц

По его словам, Украина не была завоевана, а защищалась с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием.

"НАТО не вывело, а даже усилило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему", - заявил Шольц.

По его словам, российские военные сами понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет афганской кампании Советского Союза.

"Постепенно Путин должен осознать, что выход из этой ситуации возможен только через взаимопонимание с Украиной", - заявил канцлер.