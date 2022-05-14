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Путін не змінив своїх намірів щодо війни в Україні, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через два з половиною місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц не виявив жодних змін у настрої лідера Кремля Володимира Путіна. При цьому він додав, що Росія не досягла жодної з цілей війни, про які вона заявляла на самому початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шольца порталу T-online.

За його словами, Україна не була завойована, а захищалася з великою майстерністю, мужністю і самопожертвою.

"НАТО не вивело, а навіть посилило свої сили на східному фланзі Альянсу. І альянс стане ще сильнішим, коли Фінляндія і Швеція приєднаються до нього", - заявив Шольц.

За його словами, російські військові самі зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десять років афганської кампанії Радянського Союзу.

"Поступово Путін повинен усвідомити, що вихід з цієї ситуації можливий тільки через взаєморозуміння з Україною", - заявив канцлер.

Нагадаємо, напередодні канцлер Шольц провів телефонну розмову з Путіним з приводу війни РФ проти України.

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Володимир ПутінОлаф ШольцГерманияВійна Росії проти України