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Путін істерить через Leopard для України. Диктаторові примарились "послідовники Гітлера"

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на поставки танків Leopard українським військовим. Йому примарились "послідовники Гітлера", які будуть воювати з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводять російські ЗМІ.

"Неймовірно, неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких зображені хрести", - йдеться у заяві.

Диктатор знову побачив "загрози" для своєї країни та заявив, що РФ знову і знову вимушена давати відсіч "агресії колективного Заходу".

"І знову збираються воювати з Росією на землі України руками послідовників Гітлера, руками бандерівців. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Але в нас є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти", - істерично заявив Путін.

Також російський диктатор намагався запевнити всіх, що у Росії і досі є багато друзів по всьому світу.

Як повідомлялося раніше, Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

Уряд Данія хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.

Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

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