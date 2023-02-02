Путін істерить через Leopard для України. Диктаторові примарились "послідовники Гітлера"

"Неймовірно, неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких зображені хрести", - йдеться у заяві.

Диктатор знову побачив "загрози" для своєї країни та заявив, що РФ знову і знову вимушена давати відсіч "агресії колективного Заходу".

"І знову збираються воювати з Росією на землі України руками послідовників Гітлера, руками бандерівців. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Але в нас є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти", - істерично заявив Путін.

Також російський диктатор намагався запевнити всіх, що у Росії і досі є багато друзів по всьому світу.