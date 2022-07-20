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Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

После аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России.

В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует эту территорию.

Ранее мы писали, что российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

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Вторжение России в УкраинуВладимир ПутинЯдерное оружие