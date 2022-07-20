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Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ, - ISW

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Після анексії окупованих територій Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до новоприєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії.

У такому разі Україна та її західні партнери матимуть суттєво обмежені часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує цю територію.

Раніше ми писали, що російські війська знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом в Луганській області.

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