Путин об интеграции Беларуси с РФ: должна идти не спеша

Интеграция России и Беларуси должна проходить не спеша. Этот процесс должен развиваться с учетом интересов обеих стран.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС .

"Мы с вами (Лукашенко - ред.) занимаемся вопросами строительства Союзного государства, мы делаем это, как и договаривались, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России", - сказал Путин.

По его словам, Москва и Минск двигаются в этом направлении уверенно и эта работа уже приносит конкретные результаты гражданам обеих стран.

При этом Путин отметил, что интеграция должна проходить не спеша и поэтапно для обеспечения интересов Беларуси и России "Как - это каждая из сторон сама для себя определит", - резюмировал он.