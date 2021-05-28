Путин об интеграции Беларуси с РФ: должна идти не спеша

Интеграция России и Беларуси должна проходить не спеша. Этот процесс должен развиваться с учетом интересов обеих стран.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.
"Мы с вами (Лукашенко - ред.) занимаемся вопросами строительства Союзного государства, мы делаем это, как и договаривались, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России", - сказал Путин.
По его словам, Москва и Минск двигаются в этом направлении уверенно и эта работа уже приносит конкретные результаты гражданам обеих стран.
При этом Путин отметил, что интеграция должна проходить не спеша и поэтапно для обеспечения интересов Беларуси и России "Как - это каждая из сторон сама для себя определит", - резюмировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что после встречи Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая Москва и Минск могут завершить создание Союзного государства осенью текущего года. По словам президента Беларуси, осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем.
Отметим, ранее военная разведка Эстонии предупреждала, что после военной интеграции России и Беларуси, последняя может превратиться в российский военный округ.