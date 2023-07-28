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Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити повернення до "зернової угоди", - ЗМІ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін ігнорує спроби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про повернення до "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Останніми тижнями Ердоган неодноразово заявляв, що планує провести переговори з російським диктатором щодо повернення до "зернової ініціативи", однак телефонної розмови між главами держав так і не відбулося, кажуть дипломати.

За словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжують домагатися вирішення цього питання іншими каналами зв'язку з Кремлем.

"Рішення Росії вийти з угоди, що дає змогу експортувати українське зерно по всьому світу, - це авантюра Путіна, яка може призвести до дипломатичної напруженості у відносинах із двома найвпливовішими партнерами країни - Китаєм і Туреччиною", - зазначає видання.

При цьому наголошується, що така поведінка Кремля може бути пов'язана з рішенням Ердогана повернути захисників "Азовсталі" в Україну, а також зі схваленням Туреччиною вступу Швеції в НАТО.

"Думаю, що Путін перестав довіряти Ердогану як раніше. Для Путіна незвично не брати слухавку", - сказав колишній радник посольства Туреччини в Москві Гюльру Гезер.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня в Росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.

Україна тепер буде змушена майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз, а найдешевша альтернативна артерія – річка Дунай – після бомбардувань, можливо, не зможе збільшити свої обсяги настільки, наскільки на це розраховували.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

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